Una demo di Spellsided è ora disponibile su PC

Durante il PC Gaming Show, lo sviluppatore Mass Transfer è stato presente per condividere un breve aggiornamento sul suo prossimo gioco strategico RPG-puzzle noto come Spellsided.

Mentre stiamo ancora in attesa di notizie sui piani di lancio definitivi del progetto, oltre al debutto di Spellsided su PC nel 2027, l'ultimo sguardo al gioco ha confermato che Spellsided ora ha una demo per i fan da provare su Steam.

Questa demo offre un primo assaggio del mondo voxel-fantasy e dell'arte animata in stop-motion, oltre ai meccanismi di combattimento che vedono i giocatori usare i sei volti del protagonista dei dadi magici per lanciare ogni sorta di incantesimo unici.

Dai un'occhiata alla demo oggi stesso e non dimenticare di guardare anche il nuovo trailer di Spellsided qui sotto.