Una donna che spinge un ciclista in gara in Spagna non è stata intenzionale, dicono i media locali

Un piccolo incidente è accaduto martedì nelLa Vuelta a España femminile, il giro ciclistico in Spagna, quando una donna è caduta accidentalmente e ha spinto un ciclista, il ciclista olandese Aniek Van Alphen (team Fenix-Deceuninck) che ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, creando quasi un effetto a catena che ha colpito altri ciclisti.

È successo a Barbastro, una città nella regione dell'Aragona in Spagna. Secondo i media locali El Heraldo, si trattava di un'anziana donna che stava facendo il tifo ma ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra. Ha dovuto essere portata in ospedale, ma è stata dimessa lo stesso giorno. Van Alphen non ha riportato ferite e ha potuto rialzarsi rapidamente e tornare in gara.

Per fortuna, l'incidente non ha avuto gravi ripercussioni e la causa è stata sfortunata. I video del momento sono diventati virali e hanno scatenato qualche polemica perché pare che la spinta sia stata intenzionale, ma non è stato così. Tuttavia, questo espone ancora una volta il rischio davvero elevato in termini di sicurezza per i ciclisti quando gli spettatori sono troppo vicini alla strada. Un mese fa, Mathieu van der Poel è stato colpito da una bottiglia in faccia. L'autore si è costituito.