Una figura di spicco dell'opposizione venezuelana nuovamente arrestata poche ore dopo il rilascio

Il politico dell'opposizione venezuelana Juan Pablo Guanipa è stato arrestato dalle forze di sicurezza domenica tardi, poche ore dopo essere stato rilasciato dal carcere, in una mossa che ha sollevato nuovi dubbi sull'impegno del paese per la riforma politica dopo la caduta di Nicolás Maduro. Le autorità hanno dichiarato che il nuovo arresto era collegato al presunto mancato rispetto di Guanipa ai termini del suo rilascio, anche se non sono stati forniti dettagli.

Guanipa, stretto alleato della leader dell'opposizione María Corina Machado, era stato liberato dopo quasi nove mesi di detenzione e si presentò rapidamente in pubblico a un comizio davanti alla prigione El Helicoide di Caracas, un potente simbolo di repressione politica. Il suo breve ritorno alla vita pubblica si concluse tardi quella notte quando, secondo quanto riferito, degli uomini armati lo arrestarono. I familiari e le figure dell'opposizione hanno descritto l'incidente come un rapimento, mentre il governo ha insistito che si trattava di un'azione legale richiesta dai procuratori.

L'episodio ha messo in luce crescenti tensioni all'interno della leadership venezuelana post-Maduro, poiché alcuni funzionari spingono per concessioni limitate per alleggerire la pressione internazionale, mentre altri sembrano intenzionati a mantenere controlli rigorosi. I gruppi per i diritti umani affermano che centinaia di prigionieri politici rimangono incarcerati nonostante i recenti rilascio, e resta da vedere se la ridetenzione di Guanipa sarà un caso isolato o un segnale che l'apertura politica del Venezuela potrebbe ancora essere invertita...