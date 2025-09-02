Una frana provoca oltre 1.000 vittime nella regione sudanese del Darfur
Un gruppo ribelle chiede il sostegno delle Nazioni Unite mentre gli sforzi di recupero affrontano grandi ostacoli.
Le ultime notizie sul Sudan. Una massiccia frana nella regione sudanese del Darfur ha spazzato via un intero villaggio, con gruppi armati locali che riferiscono che quasi tutti i residenti sono stati uccisi, secondo un gruppo ribelle che controlla l'area.
Il disastro seguì giorni di forti piogge sui Monti Marra, lasciando un solo sopravvissuto conosciuto. Il Movimento di Liberazione del Sudan, che controlla l'area, ha lanciato un appello alle Nazioni Unite per un aiuto urgente nel recupero dei corpi, compresi quelli dei bambini.
L'accesso al sito rimane estremamente difficile, poiché la posizione remota non ha vie di trasporto praticabili. La tragedia si aggiunge alla profonda crisi umanitaria della regione, già tesa da guerre, carestie e sfollamenti di massa. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.