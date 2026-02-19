Una gioiosa riunione si trasforma in un incubo in Lee Cronin's The Mummy

HQ

Ci sono alcune volte in cui guardi un trailer e senti il bisogno di dire agli altri, guarda a tuo rischio e pericolo. Questo viene sicuramente in mente quando si parla del primo sguardo completo a Lee Cronin's The Mummy, un film horror in arrivo che esplora una situazione che dovrebbe essere una gioiosa riunione ma che in realtà è qualcosa strappato dai tuoi incubi più grandi...

La trama del film può essere in qualche modo condensata in una spiegazione piuttosto basilare, poiché al suo livello più rudimentale questo film esplora come una famiglia venga riconnessa con la figlia scomparsa, otto anni dopo che la credevano morta e scomparsa per sempre. Tuttavia, questa riunione diventa difficile quando si scopre che la figlia è diventata qualcos'altro.

Da qui, la trama esplora fondamentalmente come questa giovane ragazza diventi un terribile incubo vivente, mentre coloro che sono a conoscenza della situazione cercano di rispondere alla domanda su cosa sia successo alla figlia e cosa sia diventata.

La sinossi ufficiale entra in un po' più di profondità oscura, e puoi leggerla integralmente qui sotto, oltre a guardare l'ultimo terrificante trailer del film, che debutterà nelle sale dal 17 aprile. Oserai vederlo sul grande schermo?

"La giovane figlia di un giornalista scompare nel deserto senza lasciare traccia— otto anni dopo, la famiglia spezzata è scioccata quando viene restituita a loro, mentre quella che dovrebbe essere una gioiosa riunione si trasforma in un incubo vivente."