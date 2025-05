Una grave interruzione del telefono colpisce la Spagna dopo il blackout di aprile Le linee di emergenza sono state temporaneamente interrotte in diverse regioni dopo che l'aggiornamento della rete di Telefónica ha innescato un'interruzione a livello nazionale.

HQ Le ultime notizie sulla Spagna . Martedì, la Spagna ha affrontato un altro grave guasto infrastrutturale a causa di un'interruzione diffusa di Telefónica che ha interrotto i servizi vocali di linea fissa, comprese le linee telefoniche di emergenza in diverse comunità autonome, secondo quanto riportato dai media spagnoli.

Potrebbe interessarti: La strana esperienza del grande blackout elettrico in Spagna.

Le linee di emergenza come la 112 sono state colpite in diverse regioni, spingendo numeri alternativi temporanei. L'incidente, secondo quanto riferito legato ai recenti aggiornamenti della rete, arriva poche settimane dopo che un blackout elettrico senza precedenti ha lasciato gran parte della penisola iberica al buio. Madrid, Spagna - 28 aprile 2025: uomo che fuma la pipa e legge un libro alla luce di una lampada a LED per strada dopo un'interruzione di corrente // Shutterstock