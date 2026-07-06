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Una guerra tra gang in una prigione dello Sri Lanka ha lasciato più di 25 morti e centinaia di feriti

Alcune delle vittime furono causate da colpi di arma da fuoco, inclusi sei agenti penitenziari.

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Una rivolta nella prigione di Negombo (Sri Lanka), scatenata da uno scontro tra bande rivali, va avanti da più di due giorni, con il bilancio delle vittime nella prigione che ora supera i 25, di cui sei erano agenti penitenziari. Gli scontri sono iniziati ieri, domenica, e oggi lunedì sono aumentati in violenza, mentre la polizia antisommossa cerca di sedare la rivolta. La prigione, che attualmente ospita 2.400 detenuti - inclusi detenuti sia a lungo che a breve termine - è in fase di evacuazione al momento della stesura.

I parenti dei detenuti si radunarono fuori dal perimetro carcerario ma furono dispersi dalla polizia. Un portavoce del Dipartimento delle Carceri ha detto ai giornalisti (come riportato da Reuters) che la violenza era collegata al traffico di droga e che l'indagine è ancora in corso.

Il Ministro della Giustizia e dell'Integrazione Nazionale, Harshana Nanayakkara, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. "So che alcune armi sono finite nelle mani dei prigionieri, ma al momento non conosco il numero esatto," ha detto.

Una guerra tra gang in una prigione dello Sri Lanka ha lasciato più di 25 morti e centinaia di feriti
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