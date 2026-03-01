Una guida per principianti a Deadlock, il prossimo MOBA di Valve.

HQ

Attualmente, Deadlock è in closed beta ed è solo su invito. Per giocare, devi ricevere un invito da qualcuno che ha già accesso e ti ha inserito nella sua lista amici su Steam. È disponibile solo su PC. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo, quindi qualsiasi informazione qui sotto è soggetta a cambiamenti!

Qual è la lore dietro il gioco?

Deadlock è un MOBA emergente sparatutto in terza persona 6v6 sviluppato da Valve, i creatori del servizio Steam e, soprattutto, della serie di giochi Half-Life.Deadlock è ambientato in una versione alternativa della New York degli anni '40 nota come la Mela Maledetta. Due squadre si sfidano per completare un rituale che evoca i rispettivi Patroni (l'Arcimadre o il Re Nascosto) affinché possano essere esauditi un desiderio. Ogni personaggio ha la propria ragione per voler evocare il Patrono, ma alcuni includono denaro, giovinezza eterna e il desiderio di essere riportato a casa.L'occulto e la magia sono all'ordine del giorno nel mondo di Deadlock, e il roster dei campioni si assicura di mettere in risalto il mondo strano e stravagante in cui vivono (c'è persino un campione fatto interamente di melma!).

Quali sono le regole del gioco?

Per giocare, ogni squadra inizierà a combattere in corsie di 2v2. Queste corsie si chiamano York (giallo), Greenwich (verde) e Broadway (blu) e ciascuna ha una zip line che lo attraversa per permettere ai giocatori di attraversare la mappa con facilità. Per vincere la partita, la squadra deve uccidere il patrono nemico mentre contemporaneamente difende il proprio. Per 'spingere' le corsie, le squadre devono sconfiggere Guardiani nemici, Walkers, Guardiani Base, Santuari e infine i Patroni.

Quale campione dovrei scegliere?

Secondo me, il miglior campione iniziale è Abrams. Abrams è conosciuto come il 'detective' e combatte nel rituale per capire perché è legato al libro che porta nel gioco. Il kit di Abrams è descritto come un 'tank, un combattente e testardo'. Le sue abilità principali si concentrano sulla carica e stordimento dei nemici mentre si rigenera lentamente dopo l'impatto. I fondamentali di Abrams sono guidati dai suoi attacchi corpo a corpo, che lo rendono il campione perfetto per starter, dato che i corpi a corpo leggeri, i corpi pesanti e la parata in Deadlock sono molto importanti. Stordire un nemico può fare la differenza tra la vita e la morte. Abrams porta una pistola, ma i suoi pugni sono le sue armi principali, e la sua arma da fuoco viene usata principalmente per eliminare i creep o infliggere danni da media distanza.

Come funziona il negozio e quali sono i migliori vantaggi per ogni campione?

Ci sono negozi all'interno della mappa e alla base di ogni squadra dove i Campioni possono acquistare oggetti che aumentano le abilità e le armi del loro personaggio per ottenere un vantaggio; questi possono essere acquistati con la valuta del gioco, le Anime. Le anime possono essere ottenute in molteplici modi diversi, ad esempio uccidendo i creep, uccidendo giocatori nemici, completando un 'sacrificio del peccatore' o distruggendo 'accampamenti'. Prendiamo Abrams, per esempio; il suo kit è incentrato attorno allo Spirito (con Vitalità e Armi come altre due opzioni). Pertanto, accedendo al negozio, dovresti acquistare quasi esclusivamente oggetti Spiriti per il suo personaggio. Ci sono build iniziali consigliate per ogni campione che scalano con i rispettivi kit, quindi non preoccuparti se te ne dimentichi!

Cos'è 'Street Brawl'?

Street Brawl è un gioco più breve e veloce in cui due squadre da sei si sfidano in una sola corsia in tre turni per distruggere il Guardiano del nemico e poi il loro Walker. Questi giochi possono essere molto utili per i nuovi giocatori, perché ti danno la possibilità di capire i kit di tutti i campioni e anche di provarli per vedere se si adattano al tuo stile di gioco.

Adoro questo gioco! Quando avrà una pubblicazione ufficiale?

Finora, non siamo sicuri della data ufficiale di uscita di Deadlock, poiché è ancora in fase alpha. L'aggiornamento più recente, Old God's New Blood, ha rivoluzionato molte delle meccaniche del gioco e introdotto una moltissima di nuovi Campioni e cambiamenti alle mappe, rendendo il gioco più 'rifinito'. Pertanto, possiamo presumere con sicurezza che una data di uscita sarà sicuramente nel prossimo futuro. C'è un server Discord dedicato a Deadlock creato dagli sviluppatori di Valve per condividere notizie e aggiornamenti sullo stato del gioco, quindi segui questo per vedere le ultime notizie.