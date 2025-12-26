Una leggenda si è disconnessa, ed è ora di dire addio a Epic Gamer Grandma

HQ

Se ti piace il gaming e usi Instagram, TikTok e/o YouTube, è molto probabile che tu abbia visto Epic Gamer Grandma apparire nel tuo feed durante i sette anni in cui è stata attiva. Una donna scozzese anziana con abilità videoludiche inaspettatamente affilate, una personalità calorosa e un atteggiamento davvero affascinante, è rapidamente diventata una sorta di figura di culto con 2,4 milioni di follower su TikTok.

Ma... purtroppo, tutte le cose belle devono finire, e durante le vacanze di Natale la sua famiglia annunciò su Instagram che purtroppo era venuta a mancare dopo un periodo di malattia legata alla BPCO e a un ictus. Vorremmo cogliere questa occasione per ringraziare Epic Gamer Grandma per tutto l'intrattenimento e, naturalmente, per aver contribuito a dimostrare che il gaming è qualcosa che si adatta a tutti, indipendentemente dall'età.