Una mail inaspettata di Xbox suggerisce che alcuni ottengono l'esenzione dall'aumento dei prezzi di Game Pass

C'è stato un piccolo clamore quando Microsoft ha annunciato una settimana fa che Game Pass Ultimate sarebbe aumentato di prezzo di un buon 50%. Innumerevoli persone hanno scritto sui social media che ora avrebbero cancellato i loro abbonamenti, e articoli di opinione sull'argomento sono stati scritti sui media uno dopo l'altro.

Tuttavia, Pure Xbox ora riferisce che potrebbe non essere così grave come si temeva. Alcuni abbonatiGame Pass su Reddit riferiscono di aver ricevuto mail/PM da Microsoft che affermano che coloro che hanno abbonamenti in corso non saranno interessati dagli aumenti. Ci sono anche molti altri utenti che hanno condiviso storie simili, compresi quelli che affermano di aver ricevuto in precedenza e-mail su altri aumenti di prezzo, dopodiché il prezzo non è stato aumentato.

Microsoft non ha ancora confermato la situazione e cosa effettivamente vale, ma viste le accese discussioni e la confusione, sembra ragionevole credere che a breve rilasceranno una dichiarazione in merito con chiarimenti.