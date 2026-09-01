Una missione di routine si trasforma rapidamente in una fuga caotica da un mutante nel nuovo trailer di gameplay di The Expanse: Osiris Reborn

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Owlcat Games ha mostrato un altro significativo sguardo al suo RPG simile a Mass Effect The Expanse: Osiris Reborn. Nel video qui sotto, l'equipaggio si reca su Ganimede, in una missione di infiltrazione a metà partita in cui i giocatori dovranno fingersi membri della filiale Osiride. Evitando i mercenari Protogen e vedendo scoprire la loro identità, tutto sembra andare liscio all'inizio della missione.

Un minuto o due in avanti, però, ti chiederai dove sia andato tutto storto. Rapidamente, i nostri protagonisti capiscono che la migliore e probabilmente unica via per sopravvivere è sparare fuori da Ganimede. Inoltre, se i mercenari Protogen non fossero già abbastanza cattivi, devono anche affrontare un mutante quasi immortale che taglia i soldati come se fossero fatti di carta.

Anche se nella missione ci vengono mostrate molte esplosioni e ambienti distruttibili, vediamo anche molte scelte per il giocatore. Alla fine della missione, spetta al giocatore decidere come e se affrontare il mutante o lasciarlo come problema di qualcun altro. Speriamo di poter vedere di più gameplay di The Expanse: Osiris Reborn prima del lancio del prossimo anno.