Una morte e due feriti gravi durante i disordini a Parigi dopo che il PSG ha vinto la Champions League
Ci sono stati più arresti quest'anno rispetto all'anno scorso durante le celebrazioni della Champions League.
La vittoria del PSG sull'Arsenal in Champions League sabato è stata seguita da una notte di rivolte che hanno causato caos a Parigi e in altri luoghi in tutta la Francia, nonostante la presenza di oltre 8.000 agenti di polizia nella capitale francese e 22.000 schierati in tutto il paese. Purtroppo, i festeggiamenti hanno avuto un costo umano oltre alla distruzione di biciclette elettriche, alcune auto e officine, con una persona morta e due gravemente ferite.
Secondo EFE, un uomo di 24 anni è morto quando si è schiantato con la sua moto da motocross contro barriere di cemento all'uscita della Paris Rind Road. Altri due uomini rimasero gravemente feriti: uno era in stato critico dopo che, secondo i testimoni, si era gettato volontariamente nella Senna, fu salvato dopo un arresto cardiaco; l'altro è stato attaccato con coltelli da quattro persone durante una rapina. Altre due persone sono rimaste ferite mentre erano sedute su una terrazza in strada e sono state investite da un'auto, che correva dopo aver sparato mortai contro l'agente di polizia.
Lunedì, il ministro dell'Interno Laurent Núñez ha rivelato che 890 persone erano state arrestate e 178 agenti di polizia feriti, cifre simili o peggiori rispetto a quando il PSG aveva vinto la Champions League l'anno scorso (192 feriti e 559 arresti), nonostante questa volta ci fossero più agenti di sicurezza.
Macron: "Questo non è calcio"
Durante la parata della vittoria di domenica, che si è svolta senza incidenti gravi, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto nel suo discorso che "questo non è calcio" e che "siamo stufi" delle "scene di violenza inaccettabili", riflettendo sulle vittime e sui negozianti le cui attività sono state danneggiate. "Questo non è sport. Non è questo ciò che amiamo. Grazie alla nostra polizia e alla gendarmi, saremo implacabili con coloro che sono stati arrestati".