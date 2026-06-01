Una morte e due feriti gravi durante i disordini a Parigi dopo che il PSG ha vinto la Champions League

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La vittoria del PSG sull'Arsenal in Champions League sabato è stata seguita da una notte di rivolte che hanno causato caos a Parigi e in altri luoghi in tutta la Francia, nonostante la presenza di oltre 8.000 agenti di polizia nella capitale francese e 22.000 schierati in tutto il paese. Purtroppo, i festeggiamenti hanno avuto un costo umano oltre alla distruzione di biciclette elettriche, alcune auto e officine, con una persona morta e due gravemente ferite.

Secondo EFE, un uomo di 24 anni è morto quando si è schiantato con la sua moto da motocross contro barriere di cemento all'uscita della Paris Rind Road. Altri due uomini rimasero gravemente feriti: uno era in stato critico dopo che, secondo i testimoni, si era gettato volontariamente nella Senna, fu salvato dopo un arresto cardiaco; l'altro è stato attaccato con coltelli da quattro persone durante una rapina. Altre due persone sono rimaste ferite mentre erano sedute su una terrazza in strada e sono state investite da un'auto, che correva dopo aver sparato mortai contro l'agente di polizia.

Lunedì, il ministro dell'Interno Laurent Núñez ha rivelato che 890 persone erano state arrestate e 178 agenti di polizia feriti, cifre simili o peggiori rispetto a quando il PSG aveva vinto la Champions League l'anno scorso (192 feriti e 559 arresti), nonostante questa volta ci fossero più agenti di sicurezza.

Macron: "Questo non è calcio"

Durante la parata della vittoria di domenica, che si è svolta senza incidenti gravi, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto nel suo discorso che "questo non è calcio" e che "siamo stufi" delle "scene di violenza inaccettabili", riflettendo sulle vittime e sui negozianti le cui attività sono state danneggiate. "Questo non è sport. Non è questo ciò che amiamo. Grazie alla nostra polizia e alla gendarmi, saremo implacabili con coloro che sono stati arrestati".