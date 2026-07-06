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Superman

Una mostra Mr. Terrific è in preparazione alla DC

La star emergente di Superman sta per avere una sua serie spin-off, scritta dallo showrunner di The Sandman.

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Le cose potrebbero sembrare un po' turbolente in questo momento per il futuro del DCU, dopo che la sua seconda grande uscita è stata un disastro sia al botteghino che alla critica, ma James Gunn e Peter Safran non rallentano il ritmo con il loro universo di supereroi. Abbiamo ancora molti altri film e serie TV live-action già annunciati, con uno aggiunto al mix sotto forma di una serie Mr. Terrific.

Mr. Terrific, l'uomo più intelligente del DCU e una star emergente del Superman di Gunn, sembrava una scelta di top per uno spin-off fin dal momento in cui è stato introdotto. Edi Gathegi, che interpreta Mr. Terrific, ha mostrato un enorme affetto per il personaggio e tornerà a interpretarlo nella sua serie spin-off scritta da Allan Heinberg, showrunner di The Sandman e sceneggiatore di Wonder Woman.

The Hollywood Reporter ci ricorda anche che c'è almeno un altro Superman spin-off in lavorazione, dato che Jimmy Olsen sarà girato per una serie mockumentary questo autunno. L'attentato a Supergirl potrebbe essere un passo d'arresto per il DCU, ma è uno che Gunn e Safran sperano di poter seppellire in più contenuti, dato che quest'anno arriveranno ancora Lanterns e Clayface, oltre al sequel Superman Man of Tomorrow che uscirà nel 2027.

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