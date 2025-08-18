Una nuova collezione di sacchetti di plastica ti costerà £ 100 +

HQ

E qui ho pensato che 10 pence per un sacchetto di plastica fossero un po' eclatanti. L'azienda di moda Telfar sta combinando l'eleganza di una tote bag con l'ultima mania di New York City e dei suoi negozi di bodega per creare una tote bag di plastica di fascia alta.

Queste borse sono dotate di tutti i tipi di design, da una faccina sorridente a un'etichetta di ringraziamento per lo shopping, ma anche se potrebbero sembrare la plastica economica che otterresti dal tuo negozio all'angolo locale, sono certamente tutt'altro che economiche.

I prezzi partono da $ 148 per queste borse e le versioni Jumbo sono $ 195, entrambi i prezzi superano le £ 100 eppure le persone pagano così tanto per queste borse. La normale borsa con la faccina sorridente è già esaurita e non saremo sorpresi quando altre voleranno via dal negozio online di Telfar.

Per quello che vale, la plastica in questi sacchetti non sembra che si strappi non appena ci metti dentro qualcosa di un po' pesante, ma alla fine della giornata è ancora un sacchetto di plastica, per quanto bello sembri una borsa.

