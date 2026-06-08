Una nuova demo per Virtue and a Sledgehammer è ora disponibile per il gioco

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In mezzo a una serie di annunci diversi al PC Gaming Show, l'editore Devolver Digital è stato presente per condividere una miriade di informazioni e aggiornamenti sui suoi vari titoli in arrivo, inclusi gli sviluppatori Deconstucteam e Virtue and a Sledgehammer di Selkie Harbour.

Nel caso di questo prossimo gioco di avventura narrativa, la notizia è stata piuttosto semplice, poiché sembrava mettere in luce una nuova demo ora disponibile per PC e offrire un nuovo assaggio dell'azione più ampia.

Per quanto riguarda il tema di questo progetto, la sinossi spiega: "Tornando nella tua città natale nella campagna spagnola, trovi tutti quelli che hai conosciuto digitalizzati e replicati in forma di macchina. Questo potrebbe spingere alcune persone alla terapia, ma tu hai scelto l'opzione coraggiosa: un martello pneumatico. Brandirai il martello come uno strumento di giudizio, oscillando tra le masse di facsimili umani meccanici e gli edifici che chiamano casa. Ma questo salverà la tua anima, o farà bruciare il dolore più intensamente?"

Potete vedere il nuovo trailer Virtue and a Sledgehammer qui sotto, con il gioco previsto per il debutto su PC su Steam entro la fine dell'anno.