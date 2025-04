Una nuova demo trapelata conferma le vecchie voci su Ridge Racer 8 Switch

Anni fa, Ridge Racer era uno dei punti di riferimento per i giochi di corse arcade su console. Ma il mercato è cambiato troppo da quando un gioco è stato rilasciato alla pari con il franchise... o anche il genere, che sta perdendo popolarità gradualmente. Sette anni fa vi avevamo detto che un nuovo Ridge Racer 8 sarebbe arrivato in esclusiva per un Nintendo Switch appena lanciato.

Grazie a Internet, è stata scoperta una build (un codice eseguibile, mostrato come demo) di come appariva originariamente questo titolo. Era stato progettato, confermando la fuga di notizie originale, da Bandai Namco Studios Singapore, prima di passare a un primo Metroid Prime 4 che è stato anch'esso cancellato.

Ridge Racer Switch utilizzava il motore grafico Unreal Engine 4. Il codice risale al 2017, che coincide con una possibile uscita nel 2018 con Nintendo Switch in pieno svolgimento. Bandai Namco sembra avere altri piani in mente, quindi non sembra che i fan avranno un nuovo ingresso nel franchise nel prossimo futuro.

Hai ancora speranze per Ridge Racer in futuro o hai già parcheggiato le tue aspettative? Forse lo prenderanno ora per Switch 2, data la stretta relazione tra Nintendo e Bandai Namco?