Una nuova espansione Diablo IV in arrivo

Blizzard ha recentemente svelato i suoi piani futuri per Diablo IV, che assumono la forma di un'ampia tabella di marcia che si estende fino al 2026. Questo conferma anche che una nuova espansione è prevista per il rilascio il prossimo anno insieme ad altri dettagli come le classifiche e un nuovo sistema di classificazione, modifiche cheBlizzard sperano aumenteranno il coinvolgimento e la competizione tra la base di giocatori.

"Stuzzicate il vostro appetito per continuare a uccidere demoni in tutto il Santuario con uno sguardo alla nostra tabella di marcia per il 2025. L'Era dell'Odio ha preso il via con il lancio di Diablo IV e la resurrezione di Lilith ed è stata prolungata dalla rinascita di Mefisto nel Ricettacolo dell'Odio. Per tutto il 2025, sperimenterete la diffusione dell'influenza di Mefisto attraverso nuovi temi e missioni stagionali mentre ci avviciniamo all'uscita della nostra seconda espansione nel 2026".

Resta da vedere cosa ci aspetta esattamente nella seconda espansione, ma presumibilmente Blizzard offrirà maggiori dettagli in relazione alla prossima Blizzcon. Come sapete, Vessel of Hatred è stato lanciato lo scorso autunno e, dopo alcuni aggiustamenti, sembra essere arrivato bene con la maggior parte delle persone. Nel caso vi foste persi la nostra recensione, potete leggerla qui.

Cosa speri che conterrà la prossima espansione?