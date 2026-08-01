Una nuova mod per la telecamera in terza persona per Baldur's Gate III ti permette di aggiungere un tocco BioWare alla tua ultima partita

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Sebbene Baldur's Gate III rimanga uno dei migliori RPG usciti negli ultimi anni (e forse in assoluto, a seconda di chi si chiede), ci sono stati alcuni ostacoli per conquistare alcuni fan del genere. Il combattimento a turni ha allontanato alcune persone, e la telecamera dall'alto ha tagliato l'immersione per altri. Abbiamo già una mod di combattimento in tempo reale, e ora puoi abbinarla alla Vera Terza Persona di Relysia.

Questa mod fa esattamente quello che promette. Ti permette di smettere di guardare le teste dei tuoi personaggi e ora di posizionare la telecamera dietro di loro, ricontestualizzando l'intera esperienza. Rende il mondo molto più grande e sicuramente renderà i nemici più grandi ancora più spaventosi quando dovrai affrontarli da vicino. La mod è progettata per funzionare con controller, ma può anche funzionare con tastiera e mouse se hai una mod di movimento WASD.

Anche mentre ci avviciniamo al terzo anno dal lancio di Baldur's Gate III, è chiaro che le persone sono ancora ossessionate dal gioco. Non usciranno più contenuti ufficiali da parte di Larian, ma con il supporto dei mod e una comunità appassionata, ci sono diversi progetti creati dai fan in corso che potrebbero permettere al nostro gruppo di vivere nuove avventure nel prossimo futuro.