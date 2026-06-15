Una nuova opzione nel backend Xbox suggerisce la possibilità di pagare gli acquisti online sulla piattaforma a rate

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In mezzo all'attuale ondata di notizie su Xbox, tutti gli occhi sono ora puntati su come l'azienda intende tornare ai margini di profitto attesi ora che è in corso una ristrutturazione operativa. Ci sono persino rapporti che suggeriscono che si stia considerando una possibile spin-off per trasformare Xbox in una controllata e persino per permettere a investitori esterni di entrare insieme a Microsoft stessa.

In breve, questi sono tempi turbolenti per il team verde, con la notizia che oggi è arrivata che stanno perdendo il capo degli Xbox Game Studios, Craig Duncan, e la capo staff, Louise O'Connor. Xbox sta esplorando nuovi modelli di business più in sintonia con l'attuale panorama dell'industria tecnologica e sembra anche voler introdurre alcuni cambiamenti al modo tradizionale di acquistare giochi sulla sua piattaforma. Secondo i rapporti su X (grazie, Insider Gaming), è apparsa un'opzione nel backend (fuori dalla vista degli utenti) che abilita la funzione 'Gioca ora, paga dopo', con opzioni per collegare gli account PayPal e Klarna, due delle principali piattaforme di pagamento online sicure. Questi servizi includerebbero pagamenti rateali senza interessi per i giochi (fino a un certo numero di pagamenti).

Sharma ha commentato qualche giorno fa che gli operatori del settore potrebbero iniziare a vedere "modelli di business radicalmente diversi, che non avremmo mai immaginato, prendere forma entro la fine di quest'anno." Questa opzione 'compra ora, paga dopo' non è stata ufficialmente annunciata e non è chiaro se vedrà effettivamente la luce o rimarrà in fase di test interni.

Se dovesse diventare realtà, pensi che questo faciliterebbe aumenti di prezzo per i giochi, come il presunto prezzo di 100 dollari per GTA VI?