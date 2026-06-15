Una nuova opzione nel backend Xbox suggerisce la possibilità di pagare gli acquisti online sulla piattaforma a rate
Sembra che permetterà agli utenti di pagare tramite Klarna o PayPal in diverse rate, ma ciò non è ancora stato annunciato ufficialmente né è chiaro se sarà disponibile in tutte le regioni.
In mezzo all'attuale ondata di notizie su Xbox, tutti gli occhi sono ora puntati su come l'azienda intende tornare ai margini di profitto attesi ora che è in corso una ristrutturazione operativa. Ci sono persino rapporti che suggeriscono che si stia considerando una possibile spin-off per trasformare Xbox in una controllata e persino per permettere a investitori esterni di entrare insieme a Microsoft stessa.
In breve, questi sono tempi turbolenti per il team verde, con la notizia che oggi è arrivata che stanno perdendo il capo degli Xbox Game Studios, Craig Duncan, e la capo staff, Louise O'Connor. Xbox sta esplorando nuovi modelli di business più in sintonia con l'attuale panorama dell'industria tecnologica e sembra anche voler introdurre alcuni cambiamenti al modo tradizionale di acquistare giochi sulla sua piattaforma. Secondo i rapporti su X (grazie, Insider Gaming), è apparsa un'opzione nel backend (fuori dalla vista degli utenti) che abilita la funzione 'Gioca ora, paga dopo', con opzioni per collegare gli account PayPal e Klarna, due delle principali piattaforme di pagamento online sicure. Questi servizi includerebbero pagamenti rateali senza interessi per i giochi (fino a un certo numero di pagamenti).
Sharma ha commentato qualche giorno fa che gli operatori del settore potrebbero iniziare a vedere "modelli di business radicalmente diversi, che non avremmo mai immaginato, prendere forma entro la fine di quest'anno." Questa opzione 'compra ora, paga dopo' non è stata ufficialmente annunciata e non è chiaro se vedrà effettivamente la luce o rimarrà in fase di test interni.
Se dovesse diventare realtà, pensi che questo faciliterebbe aumenti di prezzo per i giochi, come il presunto prezzo di 100 dollari per GTA VI?