Una nuova rinascita di stampe per gli appassionati di giochi retrò

HQ

È facile dimenticare che Gamereactor esisteva davvero come rivista cartacea prima che internet prendesse il sopravvento e diventasse naturale leggere tutto online, completo di notizie dell'ultima ora, trailer e tutto ciò che abbiamo sempre dato per scontato. Tuttavia, le riviste di gaming esistono ancora, e spesso hanno un tema retrò, il che è appropriato considerando che il formato cartaceale è un po' retrò.

Un esempio è il molto fortunato Retro Gamer (che a volte abbiamo usato come fonte di notizie), ma ci sono anche altre opzioni. Uno di questi è Retro Game Zine. In vista del 2026, la rivista sperimenterà un nuovo concetto con uscite trimestrali di una nuova edizione più sontuosa, e per rendere questa realtà ora punta su Kickstarter.

Se ti piacerebbe leggere un po' di retrò su carta questa primavera, dove il primo numero che riceverai sarà dedicato a giochi di terze parti per Nintendo 64, allora vieni qui e concediti. Dopotutto, è quasi Natale.