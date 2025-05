Una nuova rivalità nasce all'interno della McLaren, ma non sono preoccupati... ancora

HQ

L'attuale stagione di Formula 1 non sta andando alla grande per Max Verstappen, Lewis Hamilton o Carlos Sainz, ma se una cosa è certa, è che la McLaren sta prosperando (188 punti), già con un enorme vantaggio su Mercedes (111) e Red Bull (89). Ma pochi avrebbero potuto prevedere che sarebbe stato il 24enne australiano Oscar Piastri, e non Lando Norris, il pilota di "Papaya" in testa alla classifica dopo cinque gare, con dieci punti di vantaggio.

Norris era il concorrente più vicino a Max Verstappen, ma dopo aver ottenuto la prima vittoria in Australia, il britannico è sempre arrivato dietro al suo compagno di squadra australiano più giovane, che ha ottenuto tre vittorie e quattro podi dopo cinque gare.

"Penso che per quanto mi riguarda mi piaccia molto essere nella posizione di essere braccato perché normalmente significa che stai facendo qualcosa di giusto", ha detto Piastri. "Sono abbastanza rilassato, il divario è molto piccolo e ora siamo solo al quinto o sesto round, quindi non sono troppo preoccupato per questo", ha aggiunto, sottolineando che "non sembra molto diverso" in testa al campionato.

Nel frattempo, Norris ha anche detto di "non essere affatto preoccupato" di essere dietro a Piastri, pur ammettendo che "ha chiaramente commesso alcuni errori" e non è al livello che dovrebbe essere. A proposito del suo compagno di squadra, "sta facendo un buon lavoro e se lo merita. Niente di più di questo: non credo tanto nella questione del momentum, ma solo nella mia opinione.Sarà interessante vedere come si evolverà la classifica tra i due piloti, e lo vedremo dal vivo questo fine settimana al Gran Premio di Miami.