Una nuova start-up statunitense afferma di poter costruire stazioni di ricarica rapida in tempi record

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Una nuova rete di ricarica per veicoli elettrici negli Stati Uniti sta affrontando uno dei maggiori colli di bottiglia del settore: la velocità di costruzione e di implementazione. Ionna, un operatore di ricarica in rapida crescita supportato da diversi marchi di auto, ha dimostrato di poter costruire una stazione di ricarica rapida DC completa in soli cinque giorni, molto più velocemente rispetto alle tradizionali stazioni di ricarica, che possono richiedere mesi.

La costruzione da record si è svolta a Oklahoma City, dove il partner infrastrutturale 3V3i ha completato un nuovo sito in meno di una settimana. In passato avevano ridotto i tempi di costruzione, ma questa volta hanno più che dimezzato il tempo necessario per completarlo, come spiegato nel video qui sotto.

La velocità si riduce a un approccio diverso. Invece di assemblare tutto in loco, il progetto si è basato fortemente su componenti prefabbricati, processi di progettazione integrati e un flusso di lavoro di installazione semplificato. L'obiettivo è semplice: ridurre i ritardi e far funzionare i caricabatterie più rapidamente in un mercato dove la velocità di implementazione è critica.

Detto ciò, "costruito" non significa ancora completamente operativo. Sebbene la centrale sia fisicamente completa—con più caricabatterie Alpitronic HYC400 capaci di fornire fino a 400 kW—è ancora necessaria l'attivazione finale e la connessione alla rete prima che i conducenti possano collegarsi.

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