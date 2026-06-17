Una nuova vetrina digitale si concentrerà interamente sul retro gaming questo agosto

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Pixel Helix, specialisti di marketing focalizzati sulle esperienze di gioco retrò, stanno organizzando una vetrina dedicata al mondo dei giochi retrò chiamata Pixel Arcadia. L'evento celebrerà i giochi retrò, ci fornirà dettagli su nuove proprietà intellettuali ispirate a titoli classici, rinascite di franchise amati e nuovi modi per far sì che l'hardware retrò continui a offrirci esperienze fantastiche.

Pixel Arcadia si svolge lunedì 24 agosto alle 20:00 CEST/19:00 BST. Si svolge nella stessa settimana di Gamescom e ci darà uno sguardo ai tempi del gaming prima di guardare avanti a tutti i prossimi annunci dal mondo moderno del gaming.

"Pixel Arcadia è uno spazio dedicato agli appassionati di giochi retrò, che celebra questa parte importante dell'industria onorando i pionieri del passato e guardando avanti alle evoluzioni di franchise iconici. Collaborando con sponsor incredibili che condividono la nostra visione, possiamo supportare lo spazio retrò con vero valore editoriale, permettendo agli sviluppatori di conservare le risorse per creare giochi straordinari e collegarli direttamente al loro pubblico principale. In Pixel Arcadia ogni progetto mostrato riceve il tempo, il rispetto e la narrazione che merita", ha dichiarato Al Hibberd, CEO di Pixel Helix, in una dichiarazione tramite comunicato stampa.

Lo spazio retrò è uno di quelli che negli ultimi anni ha suscitato un interesse crescente, man mano che la conservazione della fauna diventa sempre più importante. Mantenere viva l'atmosfera di gioco old-school ora sembra più grande che mai, soprattutto considerando che i prezzi di componenti e hardware significano che probabilmente resteremo con le macchine attuali più a lungo di quanto avremmo previsto.