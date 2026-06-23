Una persona muore e otto sono ferite durante una festa di visione dei Mondiali al teatro romano di Amman, in Giordania

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Una grande folla radunata nella capitale giordana Amman per assistere alla partita della Coppa del Mondo tra Giordania e Algeria martedì si è conclusa in tragedia quando una fuga ha ucciso una persona e otto persone sono rimaste ferite, secondo un rapporto dell'Agenzia di Stampa giordana presso la Direzione della Sicurezza Pubblica (PSD), tramite Arab News.

L'incidente è avvenuto quando migliaia di persone si sono radunate presso lo storico Teatro Romano in Piazza Hashemita, ad Amman. La forte congestione e il movimento della folla nel locale hanno portato le nove persone a essere portate in ospedale, e una di loro è morta in seguito. Gli altri feriti sono "in condizioni stabili o moderate". Gli esperti stanno indagando per determinare la causa esatta della morte, riporta l'agenzia di stampa.

Martedì mattina presto ad Amman, diversi video pubblicati sui social media mostravano la piazza completamente piena di tifosi che guardavano la partita su uno schermo gigante. La Giordania iniziò a segnare il primo gol, ma l'Algeria vinse la partita 2-1 e la Giordania fu eliminata dalla Coppa del Mondo.