Una piattaforma di streaming di media personali, Plex, sta diventando molto più costosa

HQ

Una piattaforma di streaming di media personalizzati, Plex, è migliore se sei abbonato al Plex Pass del servizio. In questo modo ottieni funzionalità come lo streaming remoto e download over-the-air dei tuoi media per la visione offline. Ma ottenere un abbonamento a vita sta diventando molto più costoso, come riportato da Android Authority.

Plex ha annunciato in un post sul blog che, a partire da quest'estate, il costo di un abbonamento a vita al Plex Pass passerà da 249,99 dollari a 749,99 dollari. Si tratta di un aumento di tre volte, che sicuramente spinge le persone a ripensare alla loro decisione.

Gli abbonamenti Lifetime Plex Pass esistenti non sono influenzati dall'imminente aumento dei prezzi. Anche gli abbonamenti mensili e annuali a Plex Pass sono invariati... almeno per ora.

Futuri aumenti di prezzo sugli abbonamenti a breve termine potrebbero rendere il nuovo tasso a vita più interessante. Ma almeno al momento, pagare un costo iniziale che ammonta a un decennio di quote di abbonamento potrebbe sembrare troppo da gestire. Questo è il secondo grande aumento di prezzo per Plex Pass in poco più di un anno. Il costo di un Lifetime Plex Pass è più che raddoppiato lo scorso anno: da 119,99 a 249,99 dollari.

Il nuovo prezzo di abbonamento Lifetime Plex Pass entra in vigore il 1° luglio.