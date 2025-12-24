Una possibile fusione tra ATP e WTA non avverrà presto, e alcuni insider sono scettici

HQ

Una possibile fusione tra ATP e WTA, i circuiti di tennis maschile e femminile, potrebbe avvenire nel 2026, ma cresce lo scetticismo tra gli addetti ai lavori sul fatto che venga raggiunto un accordo tra le due associazioni, a causa della disparità di ricavi.

Secondo i risultati del 2024, ATP ha registrato il doppio dei ricavi rispetto alla WTA, 293 milioni di dollari e un surplus di 52 milioni di dollari dal circuito maschile, rispetto a 142,6 milioni e un deficit di 4,9 milioni dal circuito femminile. Questo renderebbe difficile sapere come dividere i ricavi tra le due parti della potenziale associazione tennistica unica, con il fattore aggiuntivo che gli eventi più popolari sono solitamente misti.

Secondo Front Office Sports, WTA e ATP hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta di "aver concordato di continuare le nostre conversazioni nel nuovo anno riguardo a una potenziale joint venture". Ma fonti interrogate da questa testata pensano che l'accordo potrebbe non andare a buon fine, non solo a causa di differenze finanziarie, ma anche di differenze strutturali tra le due associazioni.

Una fusione tra ATP e WTA combinerebbe sponsorizzazioni e accordi commerciali, inclusa la vendita dei diritti di trasmissione, che teoricamente aiuterebbe a portare più sponsor, accordi migliori e a far crescere un'industria in perpetua tensione tra i giocatori e i responsabili della legge.