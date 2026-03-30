Una PS6 abbastanza accessibile è ancora possibile, ma secondo il leaker probabilmente Sony non lo farà

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Con la PlayStation 5 che sembra destinata a essere la prima console Sony a essere più cara da acquistare alla fine del suo ciclo di vita rispetto all'inizio, non ci sono grandi speranze che la PlayStation 6 possa essere un PC da gaming accessibile. Si ritiene che, pur essendo possibile che la console costi "solo" 699 dollari, Sony potrebbe non provare a ridurre il costo della console il più possibile, considerando la mancanza di concorrenza che si trova oggi.

Secondo il leaker KeplerL2 (tramite Wccftech), il costo di tutti i componenti per PlayStation 6 si avvicina a circa 750 dollari. Pertanto, con un sussidio significativo, Sony potrebbe comunque vendere la PS6 teoricamente a 699 dollari. "La domanda è se Sony si preoccuperà ancora ora che Xbox non è più concorrenza diretta," scrive KeplerL2.

Si prevede che Project Helix miri a un mercato diverso, dato che la prossima console di Xbox cerca di combinare il gaming su PC con prestazioni migliorate; probabilmente sarà molto costoso e più per veri appassionati di gaming che per chi vuole solo una macchina su cui giocare. Pertanto, questa potrebbe essere la prima generazione da molto tempo in cui Sony ha praticamente carta bianca.

La settimana scorsa, Sony ha annunciato un aumento di prezzo per la gamma PlayStation 5. Con i prezzi della RAM ancora alti e il costo degli altri componenti in forte aumento, è possibile che la situazione globale non si sia ancora calmata quando la PS6 sarà pronta per essere presentata e valutata.