Una ragazza pianta la sua mente in un corpo di castoro nel primo trailer di Hoppers

La Pixar ha rilasciato il primo teaser trailer per il suo prossimo film Hoppers, che sembra combinare The Wild Robot con un pizzico di Avatar. Vede una giovane ragazza, Mabel, usare una tecnologia sperimentale per mettere la sua coscienza in una bambola castoro.

In questa nuova forma, può capire gli animali e si colloca in un ambiente naturale come un castoro per ascoltare tutte le cose di cui gli animali parlano. Tuttavia, sembra rapidamente che Mabel inizierà a sconvolgere l'ordine naturale, poiché già salva un castoro dall'essere mangiato da un orso.

Hoppers uscirà il 6 marzo nelle sale. Di recente, la Pixar non ha sentito l'amore al botteghino, con la sua ultima uscita Elio che non è riuscita a suscitare gran parte del suo solito ronzio. Se i bambini e le famiglie fossero troppo occupati a guardare Lilo & Stitch è difficile da dire, ma di certo sembra che il solo fatto di essere l'ultimo film della Pixar non sia abbastanza per portarti al botteghino al giorno d'oggi.