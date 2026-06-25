Una serie animata Conan the Barbarian arriverà su Prime Video

Sembra che Prime Video abbia messo tutti i pezzi al loro posto affinché una prossima serie animata sia un successo sicuro. Durante la sua apparizione al Festival del Cinema di Annecy, lo streamer ha rivelato di essere attualmente al lavoro a una serie animata basata su Conan il Barbaro e, per garantire che il progetto venga realizzato al meglio delle sue capacità, Cartoon Network Studios è stata scelta come azienda per animarlo, mentre Genndy Tartakovsky è assegnato come showrunner.

Se non conosci chi sia Tartakovsky, c'è una grande probabilità che abbia già avuto un impatto importante sulla tua infanzia o sulla tua vita finora. L'animatore russo-americano è spesso considerato il creatore di Dexter's Laboratory, Samurai Jack, Star Wars: The Clone Wars e altri successi di Cartoon Network, mentre ha anche diretto i primi tre film di Hotel Transylvania e scritto il quarto. Inutile dire che sa qualcosa di animazione.

Per quanto riguarda Conan, la serie si chiama Conan il Barbaro: Regina della Costa Nera, e per quanto riguarda la storia che racconterà, ci viene detto: "Dopo aver trovato l'amore nella regina dei pirati, Bêlit, un Conan temprato sfida dei, destino e persino la morte per salvarla da una stregoneria oscura che minaccia di distruggere tutto."

Non abbiamo ancora piani o informazioni per la data della prima, ma puoi vedere il primo poster dello show qui sotto.