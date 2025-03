Una serie Power Rangers è in lavorazione alla Disney

È tempo di morphin'! Disney+ sta lavorando a uno show televisivo live-action Power Rangers e sta attualmente cercando di coinvolgere gli showrunner di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz per produrre, scrivere e agire come showrunner per la serie. Hasbro, il proprietario di Power Rangers, produrrà anche la serie.

Passando attraverso molte iterazioni diverse nei decenni trascorsi dall'uscita della prima serie, i Power Rangers sono un punto fermo di molte infanzie, sia che tu stia guardando quando tutti hanno acquisito i poteri dei dinosauri o quando potevano trasformarsi in automobili.

Questo nuovo spettacolo live-action darà nuovamente ai nuovi fan la possibilità di conoscere il Power Rangers senza dover tornare indietro e guardare la serie precedente. Tramite The Wrap, lo show fa anche parte della più ampia strategia di Hasbro per produrre programmi TV, film e altro ancora basati sui suoi marchi più iconici, tra cui gli show televisivi di Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons.