Se fai parte di quel gruppo molto vocale che desidera ancora poter vedere di più dall'universo Pacific Rim, allora ci sono alcune ottime notizie su cui concentrarsi. Amazon MGM Studios e Legendary Television hanno firmato un accordo per portare una serie prequel Pacific Rim a Prime Video in futuro.

La trama e l'idea dello show sono ancora tenute sotto chiave, ma è descritto da Variety come un prequel della serie di film che è stata avviata da Guillermo del Toro. Non è chiaro quando la produzione potrebbe iniziare e allo stesso modo il cast deve ancora essere annunciato, ma ciò che è stato menzionato è che lo showrunner e sceneggiatore Eric HeArrival isserer è lo sceneggiatore e produttore esecutivo della serie attraverso la sua società di produzioneShadow and Bone Chronology.

Ciò che potrebbe davvero entusiasmare i fan è che Variety nota anche che c'è il potenziale per nuovi film del franchise per fare il loro arrivo, anche se senza dubbio questo dipende in qualche modo dal successo di questa serie prequel.

