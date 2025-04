Una serie TV basata su The Holdovers è in lavorazione

HQ

The Holdovers - un film che segue uno studente e un insegnante scorbutico mentre lottano per trovare un terreno comune nel corso di una pausa natalizia isolata - sta per avere uno spin-off di una serie TV di Miramax.

Il film è uscito nel 2023 ed è vincitore di un Oscar, quindi è comprensibile il motivo per cui lo studio sarebbe interessato a farne di più. Parlando con Variety, il capo di Miramax Jonathan Glickman ha rivelato che è in lavorazione una serie basata sul film, insieme a serie limitate o altri spettacoli basati su successi come Gangs of New York, Chocolat e The English Patient.

Glickman spera di essere in grado di coinvolgere il regista di The Holdovers, Alexander Payne, per la serie in qualche modo. Non abbiamo ancora una data di uscita o dettagli sulla trama dello show, poiché sembra che le cose siano nelle fasi iniziali quando si tratta di questa serie.

