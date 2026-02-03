Una settimana dopo il lancio come gioco 3v3, Highguard ora ha una modalità permanente 5v5

HQ

È stato un evento piuttosto sorprendente vedere Highguard arrivare la scorsa settimana, dopo settimane e settimane di completo e assoluto silenzio a seguito della rivelazione ai Game Awards. Se quel piano abbia avuto successo o meno è discutibile, dato che SteamDB stima per il gioco che il suo picco giornaliero di giocatori è già inferiore a un decimo del picco di tutti i tempi del giorno di lancio, ma a prescindere da ciò, una cosa è chiara: i fan apprezzano l'azione su larga scala nel gioco.

Lo diciamo perché lo sviluppatore Wildlight ha deciso di incorporare un'opzione Modalità Raid 5v5 in Highguard, tutto dopo il debutto della modalità come opzione a tempo limitato che si è rivelata un successo tra i giocatori. In effetti, Wildlight osserva che c'era una divisione piuttosto equilibrata tra i giocatori nella modalità 3v3 originale e nell'alternativa 5v5 a tempo limitato e più ampia.

Se non hai ancora giocato Highguard, non perderti la nostra recensione completa del gioco multiplayer, in cui discutiamo se la struttura e la configurazione portino o meno a un'esperienza di gioco appagante e di successo.