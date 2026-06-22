Una settimana dopo un attacco di squali quasi fatale a Sydney, migliaia di persone si radunano per nuotare sulla stessa spiaggia in segno di commovente tributo

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Migliaia di persone hanno partecipato a una nuotata comunitaria in onore di Leah Stewart, una donna australiana che si trova ancora in condizioni critiche dopo essere stata attaccata da uno squalo a Coogee Beach, a Sydney. Stewart è stato morso da un sospetto grande squalo bianco il 13 giugno.

Grazie alle azioni rapide e coraggiose di un bagnino volontario fuori servizio, Charlie Verco, che la ha riportata a riva, e all'assistenza rapida dei bagnini e del pubblico, che le hanno applicato dei lacci emostativi, la donna di 34 anni le ha salvato la vita e ora si trova in condizioni critiche, avendo subito l'amputazione di un braccio dopo che lo squalo l'ha morsa su braccia e gambe.

Per mostrare sostegno a Stewart e raccogliere fondi per la sua famiglia, un evento organizzato dal consiglio comunale di Randwick, un sobborgo di Sydney, e dal Coogee Surf Life Saving Club, migliaia di persone si radunarono sulla stessa spiaggia, una settimana dopo l'incidente, e nuotarono in suo onore. Droni di sorveglianza, bagnini su moto d'acqua e motoscafi gonfiabili erano presenti sulle scene per rassicurare i nuotatori, riporta l'Australian Broadcasting Corporation.

L'evento aveva un significato speciale: dare conforto alle persone per tornare in acqua dopo l'incidente traumatico. "È una comunità che si unisce per abbracciare Leah, ma anche per tornare nel nostro posto speciale, Coogee Beach. Molte persone trovano forza nell'acqua, trovano conforto, trovano sostegno, trovano pace e perdere questo è stato davvero difficile", ha detto il sindaco di Randwick, Dylan Parker.

Dopo il bagno, è stato organizzato un pasto in spiaggia per raccogliere fondi per Stewart, madre e insegnante molto amata nella comunità locale.