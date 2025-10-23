Una Sorella della Battaglia si unirà Warhammer 40,000: Boltgun II

HQ

Abbiamo dato una nuova occhiata a Warhammer 40,000: Boltgun II come parte della Vetrina Galassie, e abbiamo avuto la rivelazione di un nuovo eroe giocabile che prenderà posizione contro eretici e demoni ogni volta che Malum Caedo avrà bisogno di una pausa.

Oltre al nostro potente Space Marine armato di spada a catena, potremo anche giocare nei panni di un membro delle Adetpta Sororitas, alias le Sorelle della Battaglia, nel sequel di Boltgun. Armata di una pistola a otturatore e di una spada potenziata, farà a pezzi gli eretici a frotte. Le guardie traditrici, i cultisti e persino gli Space Marine del Caos vengono fatti esplodere in pezzi di sangue all'estremità della sua lama.

Al momento non si sa quanto tempo del gioco trascorreremo giocando nei panni di questo nuovo eroe, ma ci saranno fan dell'originale Malum Caedo scomparso se se ne sarà andato per sempre. Man mano che Warhammer 40,000: Boltgun II aggiunge una campagna narrativa ramificata, immaginiamo che saremo in grado di scegliere quanto tempo trascorrere con uno dei nostri eroi. Non importa con chi stiamo giocando, sappiamo che è una brutta giornata per essere un nemico dell'Imperium.