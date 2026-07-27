Una sparatoria avviene vicino allo Space Needle di Seattle lasciando tre morti

HQ

Un altro episodio di sparatoria attiva è avvenuto negli Stati Uniti. Ieri, intorno alle 18:00 PDT ora locale (2:00 BST/3:00 CEST del 27 luglio), diverse persone sono state uccise e altre ferite quando un tiratore ha aperto il fuoco durante un festival gastronomico a Seattle, vicino al famoso punto di riferimento Space Needle della città.

L'incidente è avvenuto al Seattle Centre, che ospitava il festival gastronomico annuale Bite of Seattle, come riporta la BBC News. Sono stati sparati colpi di arma da fuoco e la polizia è intervenuta poco dopo, riuscendo a prendere in custodia un sospetto, mentre un secondo sospetto è fuggito dalla scena e non è ancora stato trovato, come confermato dal sindaco Katie Wilson.

Si menziona tra le ferite: due persone sono morte sul posto e una terza è poi morta in ospedale a causa delle ferite, con una delle ferite di un bambino di due anni.

Parlando di questo atto atroce, Wilson ha dichiarato: "Le famiglie colpite stanno vivendo il momento peggiore della loro vita, e un'intera comunità cerca di capire come un raduno costruito attorno a cultura, connessione e gioia sia finito con colpi di arma da fuoco. Stanotte, la nostra attenzione è rivolta alle persone a cui è stata tolta la vita, a chi lotta per riprendersi e alle famiglie accanto a loro. Seattle piange con te, e noi saremo al tuo fianco nei giorni difficili che verranno."