Una sparatoria nella zona dei tifosi della Coppa del Mondo a San José, California, lascia un morto e uno gravemente ferito

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Una sparatoria in una zona di tifosi della Coppa del Mondo a San José, California, ha causato la morte di una persona e un'altra gravemente ferita, con ferite potenzialmente letali, secondo quanto riportato dalla polizia di San José. L'incidente è oggetto di indagine dalla polizia come omicidio e diverse strade e bar circostanti sono stati chiusi nella zona.

La sparatoria avvenne domenica sera, in San Pedro Square a San José, un "luogo di intrattenimento molto popolare" nella Bay Area di San Francisco dove si trova la fan zone della Coppa del Mondo, con schermi giganti che trasmettevano in diretta le partite della Coppa del Mondo, anche se al momento non c'erano partite in diretta, poiché l'unica partita di quel giorno era già terminata (una vittoria per 1-0 del Canada sul Sudafrica).

Secondo Reuters, c'era "una forte presenza della polizia e una persona su una barella parzialmente coperta da un lenzuolo bianco che veniva portata via di corsa". La persona ferita era "in difficoltà" e aveva sangue intorno al collo e alla parte superiore della schiena, ha detto un testimone. Non ci sono informazioni su chi o cosa abbia causato la sparatoria.