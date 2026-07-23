Una stella nascente deve sopportare la sperimentazione clinica infernale nel trailer ufficiale di Clayface

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DC ha svelato il trailer ufficiale di Clayface, e possiamo aspettarci un sacco di body horror in questa storia di origine di supercriminale. Prima dell'uscita questo ottobre, abbiamo molti scorci di come Clayface ci farà venire la pelle d'ostilazione, mentre il corpo di un uomo si rivolta contro di lui.

Matt Hagen (interpretato da Tom Rhys Harries) è una stella nascente a Hollywood. Dopo essere cresciuto per le strade di Gotham, sta vivendo la sua storia da povera a ricchezze, vivendo il sogno, quando la sua vita improvvisamente diventa un incubo. Dopo essere stato orribilmente sfigurato da un boss criminale di Gotham, Hagen si rivolge a una medicina sperimentale per ripristinare la sua bellezza di un tempo.

Funziona, per un po'. Poi, come vediamo nel trailer, pezzi di pelle iniziano a cedere, staccandosi in strati appiccicosi. Una scena che sicuramente ci farà sentire come se potremmo rivedere il pranzo vede Hagen che si taglia le palpebre con le forbici.

Non vediamo la trasformazione completa di Hagen in Clayface nel trailer, ma la sua forma massiccia e amorfa viene anticipata proprio alla fine. Dobbiamo aspettare il 23 ottobre per vederla in tutto il suo splendore, allora.