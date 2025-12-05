HQ

Sofiya Lyskun, tuffatrice ucraina vincitrice di quattro medaglie d'oro ai Campionati Europei e ai Campionati Europei di Tuffi, che ha rappresentato l'Ucraina alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, ha cambiato lealtà internazionale verso la Russia, causando turbolenze nella Federazione Ucraina di Tuffi, che dichiara di privarla di tutti i suoi premi.

La federazione ha dichiarato che Lyskun non ha informato nessuno nella federazione ucraina o nel ministero dello sport e dello sport del cambiamento, ed ha espresso la loro "profonda indignazione", affermando in un comunicato che "tali misure sono categoricamente inaccettabili, poiché screditano non solo un singolo atleta, ma anche l'intera squadra ucraina, che lotta ogni giorno disinteressatamente per il diritto di rappresentare il nostro paese sulla scena internazionale".

Di conseguenza, hanno deciso all'unanimità che sarà immediatamente espulsa dalla nazionale ucraina e che tutti i suoi titoli e premi ottenuti sotto l'egida della Federazione saranno rimossi. Appelleranno inoltre alle istituzioni sportive internazionali "affinché applichino la quarantena sportiva all'atleta menzionato in conformità con gli standard internazionali attuali".

"Nella nostra famiglia sportiva ci sono allenatori e genitori di atleti che si sono fatti avanti e stanno difendendo l'Ucraina. Pertanto, chiunque vada a gareggiare sotto la bandiera blu-gialla deve rendersi conto del prezzo alto di questo onore e responsabilità."

Secondo la BBC, Lyskun ha dichiarato su un giornale russo di non crescere più sotto allenatori ucraini, "che erano "tutti ginnasti o atleti di trampolini".