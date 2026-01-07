Una tempesta di neve paralizza Schiphol ad Amsterdam

HQ

L'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam è stato quasi bloccato mercoledì dopo che neve e forti venti hanno causato la cancellazione di almeno 700 voli, lasciando migliaia di viaggiatori bloccati in uno dei più trafficati hub aerei d'Europa.

Più di 1.000 passeggeri hanno trascorso la notte all'interno dell'aeroporto mentre le autorità distribuivano letti da campo e assistenza d'emergenza, avvertendo che le cancellazioni potrebbero continuare con la persistenza del maltempo. I funzionari aeroportuali hanno dichiarato che le condizioni sulle piste e nello spazio aereo restano imprevedibili.

La perturbazione fa parte di un'ondata di freddo europea più ampia che ha colpito le reti di trasporto dai Paesi Bassi alla Francia. A Parigi, decine di voli furono cancellati agli aeroporti Charles de Gaulle e Orly, mentre strade ghiacciate costrinsero alla sospensione dei servizi di autobus in tutta la capitale.

I meteorologi hanno descritto l'ondata di freddo come insolitamente intensa per l'inizio di gennaio, con nevicate diffuse e ghiaccio nero che hanno spinto le autorità a esortare le persone a evitare di viaggiare quando possibile, un avviso che potrebbe rimanere in vigore mentre l'inverno rafforza il suo controllo sul continente.