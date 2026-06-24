Una teoria virale sostiene che un'astronave aliena apparirà durante la partita Brasile-Scozia di stasera

HQ

Brasile e Scozia si affrontano questa sera mercoledì 24 giugno (alle 00:00 CEST, 23:00 BST), in una partita della fase a gironi della Coppa del Mondo a Miami, contemporaneamente a una partita tra Marocco e Haiti. Il Brasile lotta per essere leader del gruppo, mentre la Scozia cercherà di vincere per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale.

Questa partita estremamente insolita (ci sono state solo altre cinque partite tra Brasile e Scozia dal 1974, l'ultima nel 2011, con il Brasile che ne ha vinte quattro e un pareggio) è diventata inaspettatamente virale a causa di una teoria che dice che durante la partita... Arriverà un'astronave aliena.

La teoria proviene da Vó Bahiana, uno spiritista brasiliano e autoproclamato sensitivo e chiaroveggente, che ha oltre 23 milioni di follower su Instagram e TikTok. Pochi giorni prima del match, ha scritto di aver sognato due volte un'invasione aliena e un rapimento di massa che inizierà durante il match. "Devo dirti che ho sognato di nuovo alieni che invadevano il campo da calcio a Miami. E ho visto chiaramente i giocatori essere portati via dalla prima nave arrivata," ha detto Bahiana nel video sui social media, con le lacrime agli occhi.

Ha anche affermato che nel secondo sogno si trovava all'interno dell'astronave, che era "piena di bottoni e piena di strati come se si potesse attraversarli" e ha visto molto dolore e pianti, ed è per questo che crede che possa essere un attacco.

A poche ore dal calcio d'inizio, molti pubblicano meme e video generati dall'IA che mostrano Vinícius e Neymar rapiti. Perfino l'Aeroporto Internazionale di Miami ha emesso una "restrizione ufficiale dello spazio aereo a causa di segnalazioni di attività aeree insolite nella regione".

Altri sottolineano che il film del 2021 The Tomorrow War ha mostrato anche l'inizio di un'invasione aliena durante una partita Brasile vs. Scozia, teoricamente ambientata durante la Coppa del Mondo 2022...

Brasile vs. Scozia inizia alle 00:00 CEST, alle 23:00 BST, tra poche ore. Se davvero ci fossero alieni che apparivano sopra lo stadio di Miami, ci assicureremo di trattare tutto questo nella nostra sezione World News.