Una terrificante maschera di Donatello da Teenage Mutant Ninja Turtles III è offerta per soldi folli

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Le Tartarughe Ninja continuano a essere universalmente amate e vivono nei fumetti, nei film e nei videogiochi. Ma come per tutto il resto, sono gli oggetti più antichi e rari che i collezionisti desiderano, soprattutto dai film.

Il peggiore indiscusso dei tre film originali è Teenage Mutant Ninja Turtles III del 1993, ma anche quello è, ovviamente, di interesse per i collezionisti. Ecco perché c'è stato un certo scalpore quando Planet Hollywood, tramite Propstore, ha pubblicato un'asta ( grazie, Comicbook.com) con resti di un vecchio costume di Donatello in vendita.

Diciamo "resti" perché è esattamente quello che sono, e la maschera della tartaruga ninja Donatello (indicata come Michelangelo nella descrizione dell'annuncio - imperdonabile!) sembra più uscita da un film horror.

Il valore era stimato tra 400 e 800 dollari, ma il prezzo finale si stabilì poco più di 5.000, dimostrando che anche i rifiuti sono di interesse per gli appassionati di tartarughe. Puoi vedere tutto ciò che è stato incluso qui, e puoi vedere com'è la maschera in lattice oggi nell'immagine qui sotto... Davvero roba da incubi.