Una ventata d'aria fresca per Level-5 con Inazuma Eleven: Victory Road, che ha venduto 500.000 unità

Non è stato un periodo facile per il Level-5. L'editore e lo sviluppatore hanno avuto un anno pieno di ritardi, con Professor Layton and the New World che arriva al 2026, così come Inazuma Eleven: Victory Road, che è finalmente uscito il 13 novembre come uscita solo digitale su PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch 1 e 2.

L'account ufficiale X del franchise ha confermato che Inazuma Eleven: Victory Road ha venduto mezzo milione di copie dal lancio, e ringrazia i giocatori per il loro supporto all'adattamento di football manganime.

"Che tu ti immerga nella nuova storia ambientata a South Cirrus o intraprenda un grande viaggio attraverso la lunga storia della serie, speriamo che continui a goderti Inazuma Eleven a modo tuo!"

Hai provato Inazuma Eleven: Victory Road ?