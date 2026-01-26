Una violenta tempesta invernale paralizza gran parte degli Stati Uniti

HQ

Una potente tempesta invernale ha rafforzato la sua presa su gran parte degli Stati Uniti durante il fine settimana, portando nevicate abbondanti, pioggia gelida e freddo artico pungente su un'ampia area del paese. Dal Mid South al New England, condizioni pericolose hanno sconvolto la vita quotidiana di decine di milioni di persone, portando a dichiarazioni di emergenza in diversi stati.

Più di un milione di case e attività commerciali sono state senza corrente in otto stati del Sud mentre il ghiaccio spesso appesantiva le linee elettriche e spezzava rami degli alberi. Il Tennessee è stato il più colpito, con circa un terzo delle interruzioni, mentre le utility hanno avvertito che gli sforzi di restauro potrebbero essere rallentati da condizioni fredde e pericolose persistenti. Le autorità federali intervenirono, emanando ordini d'emergenza per stabilizzare le reti energetiche nelle regioni sotto forte pressione.

I viaggi aerei si fermarono quasi con l'intensificarsi della tempesta. Le compagnie aeree hanno cancellato oltre 11.000 voli a livello nazionale in un solo giorno, con i principali aeroporti di Washington, New York, Philadelphia e Charlotte che hanno visto la stragrande maggioranza delle partenze annullata. L'aeroporto nazionale Ronald Reagan si è praticamente chiuso, sottolineando la portata della disordine.

I totali di neve hanno raggiunto un piede o più in alcune zone di Colorado, Illinois, Indiana, Missouri, New York e Pennsylvania, mentre la pioggia gelata ha trasformato le strade in strati di ghiaccio attraverso il Midatlantic e il Sud-Est. Il freddo del vento è sceso a livelli pericolosi nelle Pianure settentrionali, con temperature che hanno scenduto fino a meno 50 gradi Fahrenheit, mettendo a dura prova i servizi di emergenza e le infrastrutture locali.

Sebbene si preveda che il sistema temporale si sposterà al largo, i meteorologi avvertono che il peggio potrebbe non essere passato. Un'altra ondata di aria artica è destinata a prolungare le condizioni di gelo e il freddo profondo nei giorni a venire. Le autorità continuano a esortare i residenti a limitare i viaggi, risparmiare energia e prepararsi a interruzioni prolungate mentre gli Stati Uniti affrontano uno degli eventi meteorologici invernali più intensi della stagione.