Unai Emery batte l'impressionante record dell'Aston Villa con una vittoria contro il Lille in Europa League
L'Aston Villa salvò l'onore della Premier League europea con la vittoria in Europa League negli ottavi di finale.
L'Aston Villa ha battuto il Lille 1-0 in trasferta negli ottavi di finale di Europa League, diventando l'unica squadra di Premier League su nove nelle competizioni europee a vincere la partita questa settimana, dopo il disastro in Champions League, la sconfitta per 1-0 del Nottingham Forest contro il Midtjylland in Europa League e il pareggio 0-0 per il Crystal Palace in Conference League.
La vittoria significa anche che Emery è diventato il manager più veloce a vincere 100 partite con l'Aston Villa dopo 181 partite, con un miglior rapporto del club del 55,2%. Solo altri due allenatori riuscirono a vincere oltre 100 partite con l'Aston Villa, tutti spagnoli come Emery: Pep Guardiola (137 vittorie) e Mikel Arteta (118 vittorie), ma con rapporti vittoria/sconfitta peggiori.
Unai Emery è arrivato all'Aston Villa nell'ottobre 2022 e ha notevolmente migliorato la squadra, passando dalla lotta per la retrocessione al gioco in Europa, ed ora è il chiaro favorito per vincere l'Europa League. Emery ha già vinto questa competizione quattro volte: tre di fila con il Siviglia (nel 2013-14, 2015 e 2016), una con il Villarreal nella stagione 2020-21. Raggiunse anche la finale con il Paris Saint-Germain.