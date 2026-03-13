Unai Emery batte l'impressionante record dell'Aston Villa con una vittoria contro il Lille in Europa League

HQ

L'Aston Villa ha battuto il Lille 1-0 in trasferta negli ottavi di finale di Europa League, diventando l'unica squadra di Premier League su nove nelle competizioni europee a vincere la partita questa settimana, dopo il disastro in Champions League, la sconfitta per 1-0 del Nottingham Forest contro il Midtjylland in Europa League e il pareggio 0-0 per il Crystal Palace in Conference League.

La vittoria significa anche che Emery è diventato il manager più veloce a vincere 100 partite con l'Aston Villa dopo 181 partite, con un miglior rapporto del club del 55,2%. Solo altri due allenatori riuscirono a vincere oltre 100 partite con l'Aston Villa, tutti spagnoli come Emery: Pep Guardiola (137 vittorie) e Mikel Arteta (118 vittorie), ma con rapporti vittoria/sconfitta peggiori.

Unai Emery è arrivato all'Aston Villa nell'ottobre 2022 e ha notevolmente migliorato la squadra, passando dalla lotta per la retrocessione al gioco in Europa, ed ora è il chiaro favorito per vincere l'Europa League. Emery ha già vinto questa competizione quattro volte: tre di fila con il Siviglia (nel 2013-14, 2015 e 2016), una con il Villarreal nella stagione 2020-21. Raggiunse anche la finale con il Paris Saint-Germain.