Unai Simón batte nuovi record come portiere più affidabile della storia della Coppa del Mondo dopo che la Spagna ha battuto il Portogallo 1-0

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La Spagna ha battuto il Portogallo 1-0 negli ottavi di finale dei Mondiali, con l'attaccante dell'Arsenal Mikel Merino che ha segnato nei minuti di recupero su assist di Ferran Torres, entrambi subentrati. La Spagna è ora ai quarti di finale della Coppa del Mondo per la prima volta dal 2010, dove ha anche battuto il Portogallo 1-0 agli ottavi di finale e ha vinto la competizione, restando l'unica squadra in Coppa del Mondo ad non aver subito un gol.

Il portiere dell'Athletic Club Unai Simón ha battuto il record della Coppa del Mondo durante la partita della scorsa settimana contro l'Austria, e ora lo estende a sei partite di Mondiale con la porta inviolata, contando tutte e cinque le partite finora quest'anno (0-0 Capo Verde, 4-0 Arabia Saudita, 1-0 Uruguay, 3-0 Austria, 1-0 Portogallo) e lo 0-0 contro il Marocco nel 2022 (in cui il Marocco si è qualificato ai rigori). Nessun altro portiere, né squadra, nella storia dei Mondiali, ha mantenuto la porta inviolata sei volte di fila.

Ma se contiamo i minuti, Simón è ormai da 609 minuti consecutivi senza subire gol ai Mondiali. Il conteggio inizia con gli ultimi 39 minuti della partita della fase a gironi contro il Giappone nel 2022, e i 120 minuti dello 0-0 contro il Marocco negli ottavi di finale nel 2022 (decisi ai rigori, ma questi non contano per questa statistica), più gli ultimi 450 minuti delle cinque partite giocate finora.

In questo modo, Simón batte il precedente record di maggior numero di volte senza subire gol in Coppa del Mondo, segnato da Walter Zenga per l'Italia nel 1990: 517 minuti, interrotto da un gol dell'Argentina in semifinale (che l'Italia perse, che alla fine la Germania Ovest vinse quell'anno).

La Spagna affronterà il Belgio venerdì 10 luglio alle 21 CEST, 20 BST, che ha travolto gli USA per 4-1.