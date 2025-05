Un'altra leggenda del Real Madrid dice addio al club senza tante cerimonie

HQ

Mentre lo scorso fine settimana tutti i riflettori erano puntati su Carlo Ancelotti e Luka Modric, due leggende del club che lasciano il Real Madrid e che si sono visti al Santiago Bernabéu per l'ultima volta, un'altra figura chiave nella storia del club bianco ha concluso il suo contratto lo stesso giorno... ma non ha ricevuto alcun tributo né attenzione dal club fino ad oggi.

Stiamo parlando di Raúl González Blanco, noto semplicemente come Raúl, che ha giocato come attaccante per il Real Madrid tra il 1994 e il 2010, vincendo sei Ligas, tre Champions League ed essendo arrivato secondo nel Pallone d'Oro nel 2001. Con 741 presenze, detiene il record per il maggior numero di partite giocate con il Real Madrid, sopra Iker Casillas (708), segnando 323 gol, superato solo da Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Raúl, 47 anni, si è ritirato dal calcio professionistico nel 2015 a New York, per poi tornare al club, come tirocinante per le squadre giovanili nel 2018, e dal 2019 come allenatore del Real Madrid Castilla, la sua squadra B.

Naturalmente, essendo una leggenda del club e trascorrendo sei anni nella loro squadra B, Raúl avrebbe potuto sperare di essere promosso ad allenatore della squadra principale... ma non ne ha mai avuto l'occasione, e ora ha visto un outsider come Xabi Alonso, con una carriera manageriale più breve ma di maggior successo in Germania, essere scelto al suo posto.

"Raúl ha informato il club della sua decisione di porre fine al suo periodo come allenatore nella nostra accademia giovanile. Il Real Madrid è orgoglioso di aver avuto una delle più grandi leggende della nostra storia e del calcio mondiale come allenatore e allenatore della nostra accademia giovanile", ha dichiarato il club.

"Raúl esemplifica anche tutti i valori del Real Madrid. Valori che gli è stato trasmesso anche da allenatore: ha allenato Cadete B (U15) e Juvenil B (U18) nella stagione 2018-2019. Da allora, ha allenato il Castilla. Nell'agosto 2020 ha allenato anche la Juvenil A (U19), squadra che ha vinto la Youth League.

Raúl sarà sempre nel cuore di tutti i madridisti e il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il Real Madrid augura a Raúl e alla sua famiglia tutto il meglio in questa nuova fase della sua vita."

In sei anni, il Real Madrid Castilla ha sfiorato la promozione nella seconda divisione spagnola, ma non ci è riuscito. Un altro ex giocatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dovrebbe assumere il suo ruolo.

In un post sui social media, Raúl ha spiegato che per lui si sta aprendo una nuova era, ma "convinto che un giorno tornerò nel club che chiamerò sempre casa".