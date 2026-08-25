Un'altra sconfitta significativa per gli US Open: Joao Fonseca si ritira a causa di un infortunio addominale

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Gli US Open hanno perso uno dei giovani giocatori più promettenti: João Fonseca ha confermato il suo ritiro dal torneo a causa di un infortunio addominale. "Dopo aver effettuato esami e iniziato il trattamento per l'addome, è diventato chiaro per me e la mia squadra che ho bisogno di più tempo per riprendermi al 100% e poter competere ad alto livello. Pertanto, purtroppo, non potrò partecipare agli US Open", ha scritto il brasiliano.

La ventenne ha partecipato al torneo 2025 ma ha vinto solo una partita, contro Miomi Kecmanovic al primo turno. Quest'anno è arrivato come testa di serie (attualmente è il numero 26 del mondo), quindi il suo posto nel tabellone principale sarà preso da un lucky loser.

"Non è stata una decisione facile da prendere, perché è un torneo molto speciale per me. Continuiamo a lavorare per tornare il prima possibile. Apprezzo molto i messaggi di supporto e anche gli auguri di compleanno, grazie mille".

Gli US Open sono attualmente in corso con il doppio misto, e il singolare inizierà la prossima settimana, senza Fonseca e senza Jannik Sinner, Holger Rune e Jack Draper.