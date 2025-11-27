Un'altra serie TV di Apple è stata messa da parte, questa volta per accuse di plagio

Una delle storie più insolite è emersa di recente, quando è stato rivelato che la serie Apple TV The Savant non sarebbe arrivata come previsto a causa del ritiro della piattaforma di streaming dalle sue fila. Apple non ha mai dato esplicitamente una ragione, ma si è lasciato intendere che fosse dovuto all'aumento della violenza politica e al caos che si sta diffondendo in tutta l'America, qualcosa che la serie avrebbe suscitato per la sua trama che ruota attorno a un investigatore sotto copertura che si infiltra nei gruppi d'odio e tenta di fermare il terrorismo interno.

Non ci sono stati aggiornamenti sul futuro di The Savant, ma sembra sempre più improbabile che la serie debutti mai, cosa che ora si riflette sotto forma di The Hunt.

Certo, il motivo per cui questa serie è stata ritirata, nonostante fosse inizialmente prevista per il 3 dicembre, è che ci sono accuse di plagio che sostengono che abbia copiato la storia del progetto del 1973 Shoot, che fu poi adattato in un altro progetto omonimo nel 1976.

Questo è stato segnalato martedì, ma ora Variety ha un aggiornamento del produttore francese Gaumont che afferma che la serie è stata "temporaneamente posticipata" e che è in corso una "revisione approfondita" per "rispondere a qualsiasi domanda relativa alla nostra produzione."

Gaumont osserva che prende queste accuse "molto seriamente", il che significa che fino a quando l'indagine non sarà conclusa, è meglio presumere che The Hunt non farà parte del portafoglio di progetti di Apple TV.