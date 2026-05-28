Un'azienda cinese di IA ha realizzato un traduttore per animali domestici "accurato al 95%"

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Una startup cinese, Meng Xiaoyi, con sede a Hangzhou, è ora sulle notizie. Affermano di aver inventato un dispositivo alimentato dall'IA in grado di tradurre il comportamento e le vocalizzazioni di un animale domestico nel linguaggio umano, come riportato da Dexerto.

Meng Xiaoyi iniziò ad accettare preordini per il loro dispositivo traduttore all'inizio di maggio. Le persone hanno chiaramente mostrato interesse, dato che finora i proprietari di animali hanno riservato 10.000 unità.

Quindi, come funziona il dispositivo? Secondo l'azienda, è alimentato dal modello linguistico Qwen di Alibaba Cloud, che utilizza dati di impronte vocali accumulate che tracciano i tratti anatomici e comportamentali degli animali. Viene indossato intorno al collo dell'animale domestico e può presumibilmente riconoscere il suo comportamento, le vocalizzazioni e le emozioni, traducendoli nel linguaggio umano. Il tasso di accuratezza promesso è quasi del 95%. Tuttavia, non è stata ancora rivelata alcuna prova di ciò. Il traduttore AI costa 799 yuan (circa 118 dollari).

Meng Xiaoyi ricevette l'equivalente di 1 milione di dollari dagli investitori iniziali.